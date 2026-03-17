Силовики назвали причину смерти мальчика в Подмосковье

В съемной квартире в подмосковном Ногинске нашли тело зарезанного 12-летнего мальчика. В соседней комнате нашли его маму без сознания, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник, 16 марта. На следующий день в квартиру пришла собственница и, увидев тела, вызвала «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов.

«Предварительно, убийство ребенка совершила мать, а после попыталась покончить с собой», — отметил собеседник агентства.

Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий уточнила, что по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

По ее данным, 16 марта 49-летняя женщина вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы, остановилась в арендованной посуточно квартире.

В настоящий момент мать мальчика находится в реанимации. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ногинская городская прокуратура контролирует расследование данного уголовного дела.