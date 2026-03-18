СК попросит суд арестовать студентку, напавшую с молотком на женщину в Москве

Следователи будут просить суд арестовать студентку, которая по указке мошенников планировала убить женщину в Москве. Девушка набросилась на потерпевшую с молотком, но ей удалось помешать. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Сегодня следствие ходатайствует перед Никулинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в канале ведомства в мессенджере MAX.

Правоохранители устанавливают личности тех, кто курировал действия девушки.

Мошенники связались со студенткой третьего курса колледжа и внушили ей, что она является внештатным сотрудником правоохранительных органов. Девушку убедили принять участие в якобы операции по выявлению иноагентов. Аферисты дали ей задание убить женщину.

Студентка вооружилась молотком, перцовкой и малярной лентой и приехала по адресу проживания жертвы. Там девушка напала на женщину, но не смогла довести свой план до конца, так как ей помешали родственники потерпевшей. Впоследствии подозреваемую передали силовикам. Позднее стало известно, что мошенники могли развести девушку в тематических чатах по аниме, в которых она состояла.