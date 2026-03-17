«Страшная игра на выживание»: трагическая развязка поисков детей в Звенигороде

В Подмосковье завершилась поисковая операция, которая десять дней держала в напряжении всю страну. Тело 13-летней Алины, последней из троих пропавших в Звенигороде детей, обнаружено в Москве-реке. Спасатели нашли девочку 17 марта, спустя полторы недели после ее исчезновения.

Таким образом, подтвердились самые страшные опасения: все трое подростков, ушедших 7 марта на пикник, погибли, провалившись под тонкий весенний лед.

Хронология трагедии

Дети — 13-летняя Алина и двое 12-летних мальчиков, Богдан и Ваня — отправились гулять днем 7 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их возле одного из местных магазинов, после чего школьники направились в сторону Москвы-реки. По словам очевидцев, дети собирались устроить пикник, но, судя по всему, их маршрут пролегал через ледяную гладь водоема.

Позже рыбак рассказал спасателям, что видел компанию подростков на льду. Эта версия стала основной: лед, тронутый весенним солнцем, не выдержал веса детей.

Поиски начались сразу же после заявления родителей в полицию, но сначала рассматривали разные версии, в том числе и те, что дети убежали и прячутся. Но развязка оказалось трагической:

11 марта спасатели обнаружили тело Вани. 13 марта нашли тело второго мальчика, Богдана. 17 марта водолазы обнаружили тело Алины.

Все это время зона поиска постоянно расширялась: специалисты обследовали акваторию на протяжении 35 километров от места предполагаемого происшествия, совершив более 120 погружений.

Опасные игры или роковая случайность?

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, но все они сходятся на том, что дети вышли на лед в неположенном месте. Однако есть и другая, более тревожная гипотеза: подростки могли стать жертвами опасного тренда из социальных сетей.

Незадолго до ЧП в Звенигороде, в соцсетях обнаружился новый «развлекательный» челлендж: дети на спор перебегали реки по трескающемуся льду или прыгали по дрейфующим льдинам, снимая это на видео. Взрослые, ставшие свидетелями таких игр в Ленобласти, вызвали спасателей, и там трагедию удалось предотвратить. В Звенигороде, к несчастью, рядом не оказалось никого, кто мог бы остановить подростков.

«Структура льда весной меняется. В ходе таяния он становится непрочным и рыхлым. В результате человек может провалиться в ледяную воду, — пояснили в МЧС. — Как только на льду появляется вода, выходить на него смертельно опасно».

Помощь семьям и скорбь города

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он заверил, что власти окажут всю необходимую помощь семьям, потерявшим детей.

«Это огромная трагедия для всего округа. Мы разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами», — цитируют Иванова в официальных сообщениях.

На Московской улице города стихийно возник мемориал. Местные жители и добровольцы, участвовавшие в поисках, несут цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи. В память о детях, которые могли бы жить, если бы не роковой шаг на тонкий лед.

Осторожно, мошенники

На фоне трагедии активизировались мошенники. В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения с призывами «подать на детей из Звенигорода» и перевести деньги на подозрительные счета. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и переводить помощь только через официальные фонды или при личном обращении к родственникам.