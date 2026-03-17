Порядка 20 человек эвакуировали из дома в центре Москвы

Порядка 20 жильцов были эвакуированы из-за пожара в доме на Новорязанской улице в центре Москве, сообщили в МЧС по столице в MAX.

Информация о пострадавших не приводится. Уточняется, что происходит скрытое горение межэтажных перекрытий и в вентиляционном коробе здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Немногим ранее столичная Госавтоинспекция предупредила, что из-за пожара движение транспорта было перекрыто. По данным ведомства, возгорание произошло в жилом доме 36.