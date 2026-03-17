Пенсионер попытался продать иностранцу детали для самолетов МиГ

Сотрудники ФСБ задержали 71-летнего россиянина, который пытался продать иностранцу авиационно-технические изделия для вертолетов семейства Ми и боевых самолетов МиГ. Об этом сообщает «Петербург 2».

Сотрудники спецслужбы задержали пенсионера с поличным, когда он получал деньги за изделия. Продукцию за границу он отправить не смог. В сообщении отмечается, что россиянин планировал продать за рубеж средства пассивной защиты от ракет, патроны для боевых пушек и блоки управлениями противотанковыми ракетами.

Мужчина получил пять лет колонии условно по статье о незаконном экспорте технологий и вооружений. Также ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Суд учел возраст обвиняемого и обстоятельства дела.

Ранее петербуржец получил 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Следствие сочло, что он планировал передать ЦРУ секретную документацию об одном из объектов и о комплексах БПЛА. Сам мужчина заявил, что планировал обмануть иностранную разведку.