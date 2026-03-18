В Бурятии владелица мебельного магазина обманула 92 покупателей на 5 млн рублей

В Бурятии возбудили уголовное дело против 39-летней предпринимательницы, которая подозревается в массовом обмане клиентов, которые покупали у неё мебель на заказ. Жертвами аферы стали 92 человека из Бурятии и Иркутской области, общая сумма ущерба превысила 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, преступная схема действовала полтора года: с января 2024-го по июль 2025-го. Владелица мебельного салона поручала продавцам распространять в мессенджерах рекламу с ценами значительно ниже рыночных. Клиенты оформляли заказы на условиях полной предоплаты, после чего предпринимательница обещала доставить товар в течение 2-6 месяцев. Однако полученные деньги она тратила на личные нужды, не выполняя обязательства перед покупателями.

В МВД отметили, что потерпевшими признаны уже 92 человека, но не исключают, что число обманутых клиентов может вырасти в ходе расследования. Подозреваемая находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.