В Москве-реке обнаружено тело пропавшей в Звенигороде девочки

Тело девочки, пропавшей ранее в Звенигороде, обнаружено в Москве-реке, сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

"Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москве-реке обнаружено тело девочки", - написал Иванов в своем Telegram-канале.

По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В экстренных службах 11 марта сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков, 13 марта был найден второй мальчик.