Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

Под Магаданом произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 17 марта, в 22:05 по местному времени (14:05 мск). Их магнитуда достигала 4,9 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 32 километрах к северу от поселка Ола, населенный пункт расположен в 30 километрах от Магадана. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Жители российского города почувствовали подземные толчки — в квартирах тряслись люстры, с полок падала посуда и книги. Некоторые россияне испугались и выбежали на улицу. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.

Ранее мощное землетрясение произошло в центральном районе Турции. Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 13 марта, в 03:35 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда достигала 5,3.