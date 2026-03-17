Россиянин с кулаками напал на скорую и попал на видео

В Москве напавший на скорую мужчина попал на видео. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

На кадрах мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к автомобилю скорой помощи и, нецензурно выражаясь, начал бить по машине. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали его. В результате нападения он повредил окна и зеркала на автомобиле медицинской службы.

Медики рассказали, что после того, как они вышли от пациента, за ними из подъезда выскочил мужчина и устроил дебош. После этого сотрудники скорой нажали тревожную кнопку для вызова Росгвардии.

