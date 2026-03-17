Более 580 ножевых ранений насчитали на теле убитой 25-летней жительницы Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор двум мужчинам, которые расправились со знакомой, находясь под действием наркотиков. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимые Мурат Ганижев и Абдул-Малик Бузуртанов получили по 17 лет лишения свободы. Кроме того, они обязаны выплатить матери жертвы более двух миллионов рублей в качестве компенсации.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в 2024 году. Мужчины в состоянии наркотического опьянения поругались с девушкой и нанесли ей тремя ножами не менее 581 раны по различным частям тела.

После расправы гости выбрались из квартиры через окно, спустились по водосточной трубе и покинули Санкт-Петербург, уточнили в Telegram-канале.

Ранее удмуртские правоохранители задержали 18-летнего молодого человека, который жестоко убил 13-летнюю девочку. Ночью 14 марта он нанес жертве множественные ножевые ранения.