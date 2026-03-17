Суд ужесточил наказание бывшему замглавы МЧС Барышеву

Бывшему заместителю министра МЧС РФ Павлу Барышеву ужесточили наказание по делу о мошенничестве с жильём. Второй западный окружной военный суд увеличил срок с трёх до пяти лет колонии общего режима, пишет РИА Новости.

«Барышеву увеличен срок наказания на два года — с трёх до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, жалобу защиты суд отклонил», — сказал собеседник агентства.

Штраф также вырос — с 200 до 500 тысяч рублей.

Следствие установило, что в 2017–2019 годах Барышев подделал официальные документы и представил их в суд, чтобы подтвердить право на жильё. В результате он получил трёхкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей.

Экс-чиновника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.