Найденный в автосервисе российского города пулемет показали на видео

В Калининграде сняли на видео найденный в автосервисе пулемет. Ролик публикует Telegram-канал Amber Mash.

На кадрах оперативной съемки видно, как сотрудники правоохранительных органов достают из шкафчика замотанный в белую простыню предмет. Когда чехол снимают, выясняется, что это пулемет Дегтярева, пригодный для стрельбы. Владелец отказался пояснять, откуда у него оружие.

Ранее в Смоленской области у подпольного оружейника нашли винтовку Мосина времен Великой Отечественной войны.