Бизнесмен заказал похищение экс-супруги, чтобы стать ее господином

История с инсценировкой похищения женщины, расследование которой следователи ГСУ СКР по Москве закончили на днях, выглядит так, будто ее писали сразу в нескольких жанрах: семейная драма, криминальный триллер и психологический хоррор. В главной роли — одержимый мужчина, который пытался вернуть сбежавшую жену, реабилитироваться в глазах своих друзей от позора, а заодно поправить материальное положение.

© Московский Комсомолец

В центре сюжета — предприниматель из башкирского Салавата Рафаэль Юмашев (фамилия изменена). По версии следствия, мужчина не смог смириться с тем, что бывшая жена ушла от него, и в какой-то момент решил вернуть ее самым диким и варварским способом — через похищение, незаконное удержание, унижение и принуждение. Тиран даже сочинил целый список требований для женщины, под которым она должна была по его плану подписаться. Например, один из главных пунктов гласил: «половая жизнь без ограничений».

При этом сам Юмашев — не какой-то матерый уголовник с длинным шлейфом криминальных историй, а вполне обычный провинциальный предприниматель. Он занимался бизнесом в Салавате, был связан с производством кровельных материалов и, как говорят, много лет вел жизнь вполне стандартную для коммерсанта средней руки. Но в один момент у мужика окончательно сорвало внутренние тормоза.

Личная биография Юмашева и до истории с похищением жены выглядела весьма запутанной. До брака с потерпевшей Рафаэль состоял в отношениях с ее старшей сестрой, а потом женился уже на младшей. Под венец пара пошла в 2012 году, затем у них родились трое детей. Но нормальная семейная жизнь со временем все больше превращалась в классический абьюз. А точнее, жесткую систему давления и контроля со стороны «домостроевца».

Как рассказал «МК» старший следователь Бутырского МРСО Евгений Бочаров, речь шла прежде всего о психологическом прессинге:

«Основной камень преткновения — все должны слушать его. Он пытался принуждать потерпевшую к самым разным вещам: уйти с работы, перестать со всеми общаться, жить по его правилам. Относительно физического насилия сведений нет, главным образом это было психологическое давление».

В какой-то момент женщина решила, что дальше так жить невозможно. Весной 2025 года она ушла от мужа, забрала детей и запустила бракоразводный процесс. Осенью расторжение брака было оформлено официально.

Именно после этого, как считает следствие, в голове у бывшего мужа окончательно сформировался план, в котором уже практически стерлись границы между манией, уязвленным самолюбием и холодным расчетом.

Сначала свои идеи он проговаривал вслух — партнеру по бизнесу, знакомым. И поначалу это могло показаться бредом обиженного мужчины. Но постепенно интонация сменилась: из эмоциональных жалоб выросла конкретика. Юмашев уже не просто говорил, что хочет вернуть жену, — он начал выяснять, где найти людей, которые смогут ее похитить.

Следствие считает, что у предпринимателя был двойной мотив. С одной стороны — навязчивое желание снова подчинить себе бывшую супругу, отрезать ее от внешнего мира, заставить жить по его правилам и выполнять все, чего он потребует. С другой — материальный расчет. Через бывшую жену он собирался добраться до недвижимости ее старшей сестры, которая стала обладательницей наследства, и в конечном счете получить контроль над этим активом.

Рассказывает следователь Евгений Бочаров:

«Были моменты, связанные с личной привязанностью к бывшей супруге, даже, может быть, одержимостью. Он настоятельно хотел ее вернуть и, по сути, поставить в положение рабыни из-за того, что она ему не принадлежит, живет без него. И второй аспект — имущественный».

Один из знакомых Рафаэля, тоже предприниматель, сначала отнесся к идеям друга скептически. Но потом все же решил подстраховаться и попросил своего знакомого — бывшего оперативника угрозыска — пообщаться с нестабильным бизнес-партнером лично и понять, насколько тот серьезен в своих намерениях.

Встреча произошла в Москве, на парковке возле торгового центра. И именно там, как следует из показаний свидетеля, стало понятно: это уже не разговоры по душам и не болезненные фантазии, а вполне оформленный преступный замысел.

По словам свидетеля, Юмашев говорил о похищении спокойно и деловито. Он объяснял, что бывшую супругу надо захватить, увезти в укрытие, морально и физически подавить, заставить подписать нужные бумаги, после чего он сам приедет и продолжит «работу» с ней уже лично. Свидетель несколько раз пытался его остановить, напоминал, что речь идет о тяжком преступлении, что есть другие, законные способы решать имущественные споры и семейные конфликты. Но Юмашев только подтверждал, что все понимает, однако от своего замысла отказываться не намерен.

Информация о готовящемся преступлении поступила в ГСУ СК по Москве и столичный главк МВД. Дальше началась уже та часть истории, которая напоминает сериал: внедрение, инсценировка, задержание. Задача у оперативников и следствия была не только в том, чтобы услышать нужные слова, но и получить доказательства того, что речь идет о реальном и окончательном умысле.

Следователь Евгений Бочаров:

«Для того чтобы проверить, не будет ли оснований для освобождения от уголовной ответственности, было дано поручение о продолжении комплекса оперативных мероприятий. Нужно было подтвердить, что человек действительно сохраняет намерение, что добровольного отказа не будет».

9 октября 2025 года на автозаправке на Алтуфьевском шоссе Рафаэль встречался с потенциальным исполнителем похищения. На самом деле это был внедренный оперативный сотрудник. Предприниматель передал ему 300 тысяч рублей в качестве аванса, фотографии бывшей жены и лист с рукописными указаниями.

На бумаге были адреса, маршруты, подробности, которые должны были помочь «исполнителям» захватить женщину. Все уже выглядело не как истерика отвергнутого человека, а как кустарно, но вполне последовательно подготовленный план заключения человека в рабство. И план этот был по-настоящему мрачным. Согласно задумке Юмашева, после похищения женщину должны были удерживать в укромном месте, запугивать, ломать психологически и принуждать к написанию обязательства. В этом обязательстве, по сути, был прописан тот образ жизни, который Юмашев хотел навязать жене заново: полностью подчиниться ему, в том числе в интимной сфере.

На протяжении всей операции обвиняемый только укреплялся в своих намерениях. Он переписывался, созванивался, вносил уточнения, нервничал, торопил события, интересовался, когда «исполнители» начнут действовать…

К финальной фазе — инсценировке похищения — сыщикам пришлось привлечь саму жертву. Бывшая супруга Юмашева согласилась. Для финальной сцены выбрали дом в Башкирии, который выглядел достаточно мрачно. Там и разыграли кульминацию: женщину усадили на стул, надели на нее наручники, натянули на голову темную вязаную шапку, сделали фотографии и отправили их Рафаэлю.

Ответ последовал сразу. Юмашев не просто поверил в успех — он явно воодушевился и начал давать новые указания. Ему прислали адрес для встречи, где он должен был расплатиться (согласно договоренностям, отдать свой автомобиль BMW), и мужчина выехал в Башкирию. Пока был в пути, успел снова напомнить, что к его приезду женщина должна написать обязательство. Причем не абы как, а собственноручно и с теми формулировками, которые он продиктовал.

Дальнейшие события развивались стремительно. Юмашев приехал на белом BMW к условной точке, где его встретил внедренный сотрудник полиции. Оттуда они отправились к месту, где якобы удерживалась бывшая супруга. И вот там произошла сцена, которая вполне тянет на кульминацию большого криминального фильма: в доме лежит женщина в наручниках и с закрытыми глазами, рядом — расписка, за дверью — полицейские, а мужчина, приехавший за своей «добычей», уверен, что его план удался.

Юмашев вошел, увидел бывшую жену, убедился, что это именно она, взял в руки лист с обязательством, просмотрел его и убрал к себе. Затем передал ключи от своего BMW в качестве окончательного расчета за похищение. Автомобиль, по его собственной оценке, стоил около шести миллионов рублей. А взамен получил ключи от наручников и сразу же попросил исполнителей оставить его наедине с жертвой.

Этот момент стал, по сути, последним штрихом.

По условному сигналу в дом вошли сотрудники полиции и задержали Юмашева на месте. История, которую он, как ему казалось, уже довел до успешного конца, обрушилась в одну секунду. Вместо полного контроля над бывшей женой, расписок, подчинения, страха и собственности он получил наручники, статус обвиняемого и уголовное дело.

Дело расследовали в Бутырском межрайонном следственном отделе ГСУ СКР по Москве. Именно столичные следователи вели процессуальную часть, поскольку ключевые действия по поиску исполнителей, передаче аванса и формированию преступного замысла происходили в столице.

Юмашев сначала занял типичную для таких ситуаций оборонительную позицию: ссылался на 51-ю статью Конституции, давать подробные показания не хотел, утверждал, что его якобы подставили и спровоцировали. Но потом, уже при ознакомлении с материалами дела, вину признал.

Следователь Евгений Бочаров:

«В последующем он все-таки признался. Сейчас дело направлено в суд. Вину он признал при изучении уголовного дела. Материалы, как мне кажется, более чем достаточно подтверждают его вину».

Теперь эту историю будет разбирать суд. Но главный ее нерв уже очевиден. Это дело не только о покушении на похищение. И не только о семейной драме, которая вылилась в уголовный сюжет. Это история о человеке, который, не сумев принять чужую свободу, решил, что вправе силой вернуть другого в клетку. И почти довел этот замысел до конца.