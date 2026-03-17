Министра здравоохранения Кубани задержали по делу в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в силовых структурах.

Чиновник подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По данным следствия, это повлекло за собой незаконное обогащение его и аффилированных лиц.

Противоправная деятельность Филиппова была выявлена. Задержание проведено сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

