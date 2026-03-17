Пропавшая в горах Дагестана семья нашлась

Семья, пропавшая в Ботлихском районе Дагестана, нашлась. Об этом сообщает Telegram-канал «112», все трое родственников вернулись домой сегодня, 17 марта.

Как ранее сообщили СМИ, пропавшие выехали из Махачкалы к поселку Анди в понедельник, 16 марта. Во второй половине дня машина проехала пост ДПС, однако до населенного пункта не добралась. Предполагалось, что авто попало под лавину.

По информации канала, машина семьи застряла в снегу, однако сегодня все трое вернулись домой. Никто не пострадал.

