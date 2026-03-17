Трехлетнего ребенка в нижнем белье нашли на пороге ЗАГСа в российском городе

В Санкт-Петербурге трехлетнего мальчика в одном нижнем белье и без обуви нашли на пороге ЗАГСа в Василеостровском районе. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, сотрудники правоохранительных органов начали искать мать ребенка. Удалось установить, что горожанка вышла гулять с собакой, оставив сына дома. Тот испугался и в слезах выскочил на улицу. Его заметил прохожий и отвел в ЗАГС.

Мальчик пояснил полицейским, что живет в соседнем доме на 11 этаже. Оперативники отправились туда и нашли женщину, которая возвращалась с питомцем.

