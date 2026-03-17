Семья из трех человек пропала в горах Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, семья выехала из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района в понедельник, 16 марта. Во второй половине дня машина проехала пост ДПС, однако до населенного пункта не добралась.

По предварительной информации, авто могло накрыть лавиной. Среди пропавших — ребенок.

Ранее сообщалось, что в Твери возбудили уголовное дело после исчезновения двоих малолетних детей. Как сообщали в СУ СК РФ по Тверской области, 16 марта пропали 14-летняя девочка и 10-летний мальчик. Волонтеры, оперативные службы и неравнодушные граждане проводят масштабную поисковую операцию.