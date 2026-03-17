Разыскиваемую в РФ женщину задержали в Москве за разбой в ПВЗ

Силовики задержали в Москве объявленную в розыск женщину. Она попалась после разбоя, который устроила в пункте выдаче заказов в столице. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— В Москве сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки совместно с коллегами из УВД по ЮВАО и столичного Главка полиции задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в совершении разбоя, — рассказали на сайте ведомства.

Она, угрожая пистолетом сотруднику ПВЗ на Волгоградском проспекте, потребовала передать ей деньги из кассы. Однако работник этого не сделал. Тогда злоумышленница предъявила те же требования представителю почтового отделения связи. Не получив денег, она скрылась.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о разбое и предъявили ей обвинение. Суд отправил фигурантку в СИЗО.

Ранее подобная ситуация произошла в помещении ПВЗ в 3-м Нижнелихоборском проезде в Москве. Туда пришел мужчина с ножом и начал требовать от сотрудницы украшения. Девушка передала ему серебряное кольцо и другие драгоценности. Позднее мужчину задержали и завели уголовное дело.