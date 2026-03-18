В России впервые совершено убийство под влиянием мошенников

В России совершена первая расправа под влиянием мошенников: в минувшую пятницу, 13 марта, 20-летний футболист Даниил Секач лишил жизни 48-летнюю столичную предпринимательницу Екатерину Ч. Секач расправился с женщиной, которая пыталась помешать ему ограбить свою квартиру, прямо на глазах у ее 17-летней дочери. Похищенные деньги и драгоценности Даниил выбросил в окно, а девушку выпустил из квартиры только на следующий день.

По словам Секача, он совершил жестокое преступление под влиянием телефонных мошенников, которые представились ему сотрудниками правоохранительных органов и утверждали, что он должен принять участие в некоем оперативном мероприятии. Подробности громкого преступления — в материале «Ленты.ру».

13 марта 2026 года, Москва. В квартире на Строгинском бульваре звонит домофон, 17-летняя Аня (имя изменено) слышит кодовое слово и открывает. Она видит на пороге молодого незнакомца, который представляется ей сотрудником правоохранительных органов. Он убеждает Аню в страшном: ее мать причастна к терроризму.

Незнакомец говорит, что должен провести обыск в квартире, но мать Ани не должна об этом знать. Девушка оставляет незваного гостя в квартире, а сама спешит к маме на работу и рассказывает о случившемся. Екатерина сразу понимает, что дело нечисто, и вместе с дочерью спешит домой.

В квартире женщина столкнется с 20-летним футболистом Даниилом Секачом, который представился ее дочери оперативником. Между ними вспыхнет конфликт, который очень быстро обернется кровавой трагедией...

Многоходовая мошенническая комбинация, которая привела к жестокой расправе, началась задолго до роковой пятницы. По предварительным данным, аферисты вышли на 20-летнего уроженца Ставропольского края Даниила Секача более месяца (по другим данным — около двух месяцев) назад, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности они убедили молодого футболиста участвовать в «оперативном мероприятии».

Для пущей достоверности мошенники провели в квартире Секача подобие «онлайн-обыска», после чего включили его в свою игру. Их целью стала 48-летняя столичная предпринимательница Екатерина Ч., которая обучала желающих использованию нейросетей и работе в сети, а также коллекционировала монеты времен Екатерины II.

Бывшая коллега назвала Екатерину благополучным и семейным человеком, ее отличали доброта, заботливость, нежность, неравнодушие и готовность всегда прийти на помощь

Судя по всему, аферисты каким-то образом узнали о финансовой состоятельности Екатерины и решили похитить ее сбережения. Незадолго до визита Секача они связались с 17-летней Аней — дочерью предпринимательницы. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили девушку по кодовому слову впустить в квартиру «сотрудника» — якобы для проведения оперативных мероприятий. Им и оказался футболист команды «Урал‑2» Секач, который, по данным следствия, взял с собой «болгарку, лом, кувалду и другие предметы».

Как следует из полученной информации, приобрести специальные средства для вскрытия сейфа Даниилу велели мошенники, когда получили фотографию из квартиры Екатерины. Этот снимок злоумышленникам передала Аня. Причем для покупки инструмента Секача отправили в другой город Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Попав в квартиру, молодой человек стал вскрывать установленный там сейф, а Аню отправил на улицу, поручив ей дождаться там мать и не пускать ее домой. Однако девушка поступила иначе и поспешила к матери (речь об этом шла в начале статьи).

Когда Екатерина с дочерью вошли в квартиру, Секач безуспешно пытался вскрыть сейф. Незадолго до этого, пишет Mash, у молодого человека сломалась болгарка, о чем он сообщил куратору. Тот оперативно отправил с курьером новый инструмент, который оставили у двери в квартиру.

Мать несовершеннолетней, узнав о происходящем, незамедлительно вошла в квартиру и попыталась предотвратить преступные действия Из сообщения Следственного комитета России (СКР)

Расправа в прямом эфире

Все это время молодой человек оставался на связи с мошенниками — транслировал видео без перерыва. Когда заказчики узнали о приходе хозяйки, они, по данным СКР, приказали Даниилу узнать у нее код от сейфа. Он напал на Екатерину, стал бить ее, а затем как минимум дважды ударил ножом. Эти ранения стали летальными.

При этом соседи слышали шум и громкие звуки, но не реагировали на них.

Завязался конфликт, в результате которого мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения, в результате которых она скончалась. Все произошло на глазах у ее несовершеннолетней дочери. Происходившее [Секач] транслировал по видеосвязи своим кураторам. Из сообщения столичного главка МВД

Затем Секач вскрыл сейф, вынул оттуда крупную сумму денег в рублях и долларах, ювелирные украшения и драгоценности. Всю добычу по указанию кураторов он выбросил в окно, ее забрал неустановленный курьер. Аню, которая стала свидетельницей расправы, злоумышленник не тронул, но и отпускать ее по указанию кураторов не стал.

Они пробыли в квартире, возле тела Екатерины, более 12 часов, пока мошенники не разрешили молодому человеку уйти.

По последним данным, все это время Секач был на связи с мошенниками, которые заставили Аню в присутствии молодого человека совершать некие действия сексуального характера

Покидая место преступления, злоумышленник запер девушку и забрал ключи с собой. Как пишет Shot, квартиру на Строгинском бульваре вскрыли только днем, после того как туда не смогла попасть старшая дочь Екатерины.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, до и после преступления Секач неоднократно попадал в объективы камер видеонаблюдения, что позволило сотрудникам правоохранительных органов оперативно установить его личность. Вскоре молодого человека задержали в гостинице на Звенигородском шоссе.

На допросе Секач признался в расправе над Екатериной и раскаялся в содеянном, о чем «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР). Следователи предъявили ему обвинение по части 2 статьи 105 («Убийство») и части 4 стать 162 («Разбой») УК РФ и в понедельник, 16 марта, ходатайствовали об аресте задержанного. Суд отправил Секача в СИЗО до 15 мая.

Обвиняемый утверждает, что расправился с Екатериной по приказу мошенников. Однако эта версия вызывает у следствия большие сомнения и представляется частью линии защиты. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

«Один из самых перспективных игроков»

О том, что Даниил Секач является игроком команды «Урал‑2», входящей в систему екатеринбургского футбольного клуба «Урал», стало известно вскоре после его задержания. Футболист с таким именем и годом рождения с января 2025 года числится в дублирующем составе екатеринбургского «Урала», выступающего во второй лиге Б (четвертый дивизион чемпионата России).

Согласно открытым данным, Секач является воспитанником академий «Локомотива», «Ростова», «Строгино» и «Мастер-Сатурна». Президент «Урала» Григорий Иванов, судя по его комментарию РИА Новости от 14 марта, о совершенном футболистом преступлении узнал от журналистов.

У меня никакой информации нет. Я впервые об этом слышу Григорий Иванов президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал»

Главный тренер «Урала‑2» Евгений Аверьянов в тот же день заявил «Матч ТВ», что он в шоке из-за новостей о задержании футболиста Даниила Секача за расправу и не верит, что игрок мог совершить нечто подобное.

Он [Секач] максимально спокойный и добрый человек. То, о чем пишут СМИ, утверждают, что это он сделал, не имеет официального подтверждения, и это никак не вяжется с тем, что я сам видел за два месяца работы с Даней. Он один из самых перспективных игроков нашей команды, привлекался к тренировкам основы. Евгений Аверьянов главный тренер «Урала‑2»

Впрочем, по данным Shot, талантливый спортсмен страдал лудоманией и состоял в тематических чатах, игнорируя запрет FIFA делать ставки на матчи профессиональным игрокам. Именно в этих чатах его и могли заметить мошенники.

От Швейцарии до ареста

Между тем во вторник, 17 марта, стало известно о задержании 22-летней Софьи Никольской — предполагаемой сообщницы футболиста. По предварительным данным, именно она приобрела вторую болгарку для вскрытия сейфа и выступила в роли курьера, доставив ее на место преступления, когда первый инструмент у Секача сломался.

Именно она потом подобрала ценности, выброшенные взломщиком в окно. По данным источников СМИ, Никольская выросла в обеспеченной семье в Швейцарии и окончила там гимназию. Она живет в Москве, преподавала английский и немецкий языки, планировала стать ювелиром.

По некоторым данным, Никольская работала кладовщиком в коммерческой фирме

Как пишет Shot, мошенники могли завербовать Софью в чате инди-игры «Sky: Дети света» — последнюю пару месяцев девушка сидела там и переписывалась с украинцами. Никольскую, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, задержали в день ее рождения. Следствие планирует предъявить девушке обвинение по статье 162 УК РФ («Разбой»).

«Убийство требует преодоления барьеров»

Телефонные мошенники способны убедить человека участвовать в тяжких преступлениях благодаря сочетанию психологических механизмов давления и манипуляции, говорит в беседе с «Лентой.ру» психолог Эдуард Зависнов.

Убийство требует преодоления очень сильных моральных и правовых барьеров. Однако при сочетании стресса, угроз, изоляции и постепенного вовлечения отдельные люди могут оказаться уязвимыми. Эдуард Зависнов психолог

По словам эксперта, для воздействия на людей мошенники, как правило, используют сразу несколько механизмов: манипуляцию авторитетом, постепенное вовлечение, психологическое давление и различные когнитивные искажения. Все это постепенно снижает критическое мышление и моральные барьеры человека.

Перед подобным воздействием наиболее уязвимы молодые люди, на которых лучше работают инструменты телефонных мошенников, отмечает Эдуард Зависнов. Это связано с возрастными особенностями психики, потребностью в признании, экономической уязвимостью, привычкой к иерархии и большей готовностью к риску.

Ключевым инструментом является апелляция к авторитету: когда мошенники представляются сотрудниками силовых структур или другими влиятельными фигурами, человек начинает воспринимать их указания как обязательные к исполнению. Эдуард Зависнов психолог

Люди склонны подчиняться тем, кого считают представителями власти или компетенции, — в таких ситуациях ответственность психологически переносится на эту авторитетную фигуру, говорит эксперт. При этом развитие цифровых технологий теоретически позволяет мошенникам экспериментировать с новыми сценариями давления.

Однако массовыми явлениями случаи, подобные произошедшему с Даниилом Секачом, скорее всего, не станут, поскольку в основном люди все же сохраняют способность к критическому осмыслению происходящего и сопротивлению манипуляциям, считает Эдуард Зависнов.

Тени подозрений

Между тем версия о том, что футболист Секач совершил расправу по приказу телефонных мошенников, может быть попыткой уйти от ответственности — такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал профессор МГУ Андрей Манойло, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter.

По его словам, в последнее время обвиняемые все чаще пытаются объяснить свои поступки внешним воздействием.

Сейчас стало модно говорить, что человек действовал под влиянием мошенников — чуть ли не под гипнозом. Поэтому, мол, он выбрал квартиру, проник в нее, ограбил, а потом еще и убил хозяйку. Андрей Манойло профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter

Манойло считает, что подобные заявления могут использоваться как способ запутать следствие. «Это выглядит как достаточно примитивная попытка уйти от ответственности или хотя бы выиграть время, ссылаясь на внешнее влияние и невменяемое состояние», — говорит он.

Эксперт напомнил, что подобные объяснения уже звучали и в других громких историях — например, в деле певицы Ларисы Долиной, которая утверждала, что находилась под психологическим воздействием мошенников, когда продавала свою квартиру.

Это прямое продолжение того прецедента. Тогда тоже говорили, что человек якобы находился под сильным влиянием и не помнил, как принимал решения, — но на решение суда это никак не повлияло. И в случае с расправой в Москве, скорее всего, логика будет точно такой же. Андрей Манойло профессор МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter

Между тем вечером 17 марта в Следственном комитете России сообщили о задержании 20-летней москвички, которая под влиянием мошенников пыталась расправиться с пенсионеркой. Аферисты заставили девушку поверить в то, что она — «внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов».

После этого кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы была иноагентом. Девушка, вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, пришла в квартиру на улице Академика Анохина и позвонила в указанную мошенниками квартиру. Ей открыла хозяйка.

Подозреваемая в этот момент распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться. Из сообщения СКР

Следователи намерены в ближайшее время предъявить задержанной обвинение.