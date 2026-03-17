Арсенал напавшего на полицейских в Крыму показали на видео

После нападения на полицейских в Джанскойском районе Крыма опубликовано видео с места происшествия. Ролик в своем Telegram-канале публикует региональное управление следственного комитета России (СКР).

На кадрах видна сожженная машина задержанного, а также частично разрушенное домовладение. В доме был обнаружен арсенал в виде ножа, топора, пистолета и автоматического огнестрельного оружия с оптическим прицелом.

В конце ролика демонстрируется задержанный, с закованными за спиной руками, подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

16 марта к дому 49-летнего жителя села Стефановка приехали замначальника районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое прикомандированных сотрудников полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хозяин дома открыл по ним стрельбу из ружья, а затем с помощью зажигательной смеси поджег свой автомобиль и попытался сжечь жилье.