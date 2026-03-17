Еще в одном российском городе бесследно исчезли двое детей

В Твери возбудили уголовное дело после пропажи девочки 2012 года рождения и ее брата 2016 года рождения.

Сообщение о пропаже детей поступило в полицию 16 марта. Дети ушли из дома с портфелями. В поисках участвуют правоохранительные органы и волонтеры. Они опрашивают друзей пропавших, отслеживают их путь по камерам видеонаблюдения.

Не исключено, что дети могли уехать в другой город. Эта версия сейчас тоже прорабатывается, рассказали РИА Новости в региональном главке МВД.

Известно, что брат с сестрой проживали с отцом, семья считалась благополучной. Мать живет отдельно, ранее была судима.

Ранее в подмосковном Звенигороде пропали трое подростков. Тела двоих мальчиков и девочки нашли в Москве-реке.