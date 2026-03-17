Раскрыта утечка военных чертежей российской подлодки «Варшавянка» за границу

Российский суд приговорил инженера к трем годам лишения свободы за незаконную продажу чертежей деталей, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка» иностранной компании. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд установил, что утечка технической документации из страны происходила в период с 2021-го по 2022 год. Инженер занимался поиском, сбором и копированием военных чертежей деталей, используемых в дизель-генераторах подлодок. Эту информацию он передавал за границу.

Подсудимый свою вину не признал. Он заявлял, что не знал о действии режима экспортного контроля, считая передаваемые материалы упрощенными графическими изображениями. Однако, из его переписки следовало, что заказчик требовал «заводские чертежи, без них изготовление невозможно».

Подлодки проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок. Их считают самыми малошумными в мире. Они оснащены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ».

Ранее сообщалось, что иранская подлодка проекта «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Kilo) российского производства уцелела после удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране.