Полиция задержала сообщницу расправившегося с предпринимательницей футболиста

В Москве задержали сообщницу 20-летнего футболиста Даниила Секача, признавшегося в расправе над предпринимательницей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, задержанная 22 летняя Софья Никольская — она приобрела болгарку для вскрытия сейфа и принесла ее в квартиру, где футболист учинил расправу. После девушка подобрала ювелирные изделия и другие ценности, которые спортсмен после преступления выкинул в окно.

Как отмечает в своем Telegram-канале издание «МК», задержанная является жительницей Москвы, ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, работает кладовщиком в коммерческой фирме. Задержание произошло в ее день рождения, когда ей исполнилось 22 года.

По данным правоохранителей, вечером 13 марта по указу мошенников Секач пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре. Он позвонил в домофон и сказал кодовое слово — ему открыла 16-летняя дочь хозяйки квартиры. Она также выполняла указания телефонных аферистов и воспринимала молодого человека как некоего стажера силового ведомства. По указу злоумышленников она отвлекала мать, пока в это время фигурант начал вскрывать сейф.

В ведомстве рассказали, что, увидев в квартире женщину, футболист взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. В результате от полученных ударов она не выжила. Поняв это, Секач вскрыл сейф, похитил оттуда более одного миллиона рублей и ценности, затем все это выбросил в окно по указанию звонившего.

20-летний футболист на время расследования арестован и помещен в СИЗО.