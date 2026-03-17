Житель Крыма ранил четырех полицейских и совершил поджог

Житель Крыма был задержан за стрельбу по полицейским и поджог, заявили в пресс-службе Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

Хозяин дома, куда прибыли четверо правоохранителей, не желая пускать их в жилище, несколько раз выстрелил в них из ружья, Затем он поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение, следует из пресс-релиза.

Для задержания мужчины потребовалась силовая поддержка подразделения Росгвардии.

Четверо сотрудников полиции, получившие множественные ранения, были госпитализированы.