Написавшая книгу о  горе после смерти мужа женщина признана виновной в его убийстве

Жительница американского штата Юта, написавшая для детей книгу о горе после смерти мужа, признана виновной в его убийстве. Прокуратура утверждает, что Коури Ричинс подсыпал в коктейль, который выпил ее муж, огромную смертельную дозу синтетического наркотика.

Жительница штата Юта была осуждена в понедельник за убийство при отягчающих обстоятельствах после того, как отравила своего мужа фентанилом, а затем самостоятельно опубликовала детскую книгу о том, как справиться с горем, пишет The Guardian.

Прокуратура заявила, что Коури Ричинс подсыпала пятикратную смертельную дозу синтетического опиоида в коктейль, который ее муж Эрик Ричинс выпил в марте 2022 года.

Прокуроры заявили, что у дамочки образовался долг в 4,5 миллиона долларов, и она ошибочно полагала, что после смерти мужа унаследует его имущество стоимостью более 4 миллионов долларов. Обвинители также сказали, что женщина планировала будущее с другим мужчиной, с которым встречалась на стороне.

“Она хотела расстаться с Эриком Ричинсом, но не хотела расставаться с его деньгами”, - заявил прокурор округа Саммит Брэд Бладворт.

Подсудимая Ричинс уставилась в пол и глубоко дышала, пока судья зачитывал вердикт.

Присяжные совещались чуть менее трех часов. После этого члены семей обеих сторон, участвовавших в деле, покинули зал суда, обнимаясь и плача.

Ричинс также была признана виновной в других тяжких преступлениях, в том числе в покушении на убийство, которое, как утверждали власти, было еще одной попыткой отравить ее мужа несколькими неделями ранее в День святого Валентина бутербродом с фентанилом, от которого он потерял сознание. Присяжные также признали Ричинс виновной в подделке документов и получении мошенническим путем страховых выплат после его смерти.

Вынесение приговора было назначено на 13 мая, в день, когда ее мужу исполнилось бы 44 года. Одно только обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах предусматривает наказание от 25 лет до пожизненного заключения, отмечает The Guardian.

“Честно говоря, я чувствую, что мы все в шоке”, - сказала сестра Эрика Ричинса, Эми Ричинс. Она сказала, что теперь семья может сосредоточиться на том, чтобы почтить память ее брата и поддержать его сыновей. “Мы добились справедливости для моего брата”.

Запланированный на пять недель судебный процесс был прерван на прошлой неделе, когда Коури Ричинс отказалась от своего права давать показания, а ее команда юристов внезапно прекратила рассмотрение дела, не вызвав ни одного свидетеля.

Адвокаты Ричинс заявили, что они уверены, что прокуратура не представила достаточных доказательств для признания ее виновной в убийстве.

Прокуратура заявила, что Ричинс, агент по недвижимости, специализирующаяся на продаже домов, была по уши в долгах. Она оформила на своего мужа многочисленные полисы страхования жизни без его ведома, общая сумма выплат по которым, как утверждала прокуратура, составила около 2 миллионов долларов.

Сторона обвинения показала присяжным текстовые сообщения между Ричинс и Робертом Джошем Гроссманом, мужчиной, с которым у нее был роман. В этой переписке дамочка фантазировала о том, как уйдет от мужа, получит миллионы на разводе и выйдет замуж за Гроссмана.

История поисковых запросов в Интернете с телефона Ричинса включала такие запросы как “какова смертельная доза” наркотического препарата, “роскошные тюрьмы для богатых Американцев” и “если кто-то отравился, как это записано в свидетельстве о смерти”, - сообщил эксперт-криминалист.

Прокурор Бладворт воспроизвел для присяжных запись звонка Ричинс в службу 911 в ночь смерти ее мужа. Это “не похоже на то, как жена становится вдовой”, - сказал он, цитируя вступительное заявление защиты. - Это похоже на то, как жена становится черной вдовой”.