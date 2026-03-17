В Подмосковье раскрыта кража нефти через подземную врезку

Кражу нефти, совершенную с помощью подземной врезки в нефтепровод, раскрыли сотрудники полиции в Луховицком городском округе Подмосковья.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, всего задержаны шестеро злоумышленников. Они арендовали участок в километре от трубопровода, установили там две 5000-литровые цистерны, вырыли траншею и ночью протянули шланг. Когда давление в системе снижалось, они перекачивали топливо из трубопровода в цистерны, затем перегружали в грузовик со скрытыми емкостями и перевозили в ангар. Оттуда горючее заправляли в бензовоз и вывозили для сбыта.

Подозреваемых задержали в Самарской области. У них изъяты 2 полуприцепа от фуры с емкостями для перевозки дизтоплива, шланги высокого давления и 30 мобильных телефонов для связи.