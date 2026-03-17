Последнюю элитную квартиру Глуховского* в Москве арестовали

Последнюю элитную квартиру писателя Дмитрия Глуховского* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в Москве арестовали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о трехкомнатном жилье площадью 81,3 «квадрата» и машино-месте в жилом комплексе White Khamovniki. Глуховский* купил квартиру в феврале 2023 года и сразу же оформил на мать — для того, чтобы в случае проблем из-за статуса иноагента жилье не изъяли в пользу государства.

По оценке канала, стоимость жилья составляет 200 млн рублей. Его арестовали в начале года.

Ранее сообщалось, что Глуховский* спешно продал две другие квартиры в центре Москвы, которые также оформлял на мать. Последнее официальное жилье писателя в России, двухкомнатная квартира на Кутузовском проспекте, также арестовано — за неуплату коммунальных услуг.

