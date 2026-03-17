В Москве задержали разбойницу с пистолетом

Женщину, пытавшуюся ограбить одновременно и почту, и пункт выдачи товаров, задержали сотрудники полиции на юго-востоке Москвы.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, 35-летняя женщина вошла в помещение пункта приема товаров на Волгоградском проспекте, наставила предмет, похожий на пистолет, на сотрудницу и потребовала деньги. Получив отказ, она стала угрожать работнице почты, расположенной в том же помещении, но снова не встретила понимания и скрылась.

Вскоре нападавшую задержали на улице Юных Ленинцев. Выяснилось, что она находится в федеральном розыске по инициативе полиции Санкт-Петербурга.