Устроившие теракт в «Крокусе» отреагировали на приговор

Осужденные за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» обжаловали приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.

Адвокаты нескольких фигурантов дела подали апелляционные жалобы.

12 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил четырех исполнителей теракта к пожизненному лишению свободы. Также максимальное наказание получили 11 пособников преступления. Еще четверо осуждены на сроки от 19 до 22 лет.

Потерпевшие от теракта также заявили, что недовольны назначенных подсудимым наказанием.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

Жертвами теракта стали 149 человек, один человек считается пропавшим без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения оценивается в шесть миллиардов рублей.