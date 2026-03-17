В Москве задержали экс-зампреда правительства Бурятии

В Москве задержали бывшего заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова, его этапируют в Улан-Удэ для проведения следственных действий. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

По его словам, задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Речь идет о субподрядных работах, которые выполняли фирмы с участием аффилированных с Луковниковым лиц. После доставки в столицу республики с ним проведут следственные действия на месте.

Луковников курировал инфраструктурный блок в правительстве Бурятии и ушел в отставку в июне 2025 года по состоянию здоровья.

До этого уголовное дело о коррупции возбудили против первого заместителя главы подмосковного Звездного Городка и шести его предполагаемых сообщников. По данным следствия, с 2023 по 2025 год глава городского округа и его заместитель получили взятки от бизнесменов и посредников на сумму в 9 млн 970 тысяч рублей. За эти деньги взяткодателям полагалось покровительство по муниципальным контрактам, связанным с благоустройством территории и ремонтом муниципальных зданий и сооружений.