Посол Эстонии пострадал при крушении судна пограничников в Греции

Посол Эстонии в Афинах пострадал при крушении судна у греческого острова Кастеллоризо. Об этом сообщает телеканал ERT News.

Причины ЧП выясняются. По предварительной информации, четыре человека получили травмы после того, как корабль Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex перевернулся и затонул при входе или выходе из гавани. Уточняется, что судно в тот момент не было задействовано ни в какой операции Frontex.

Всего на борту судна находились пять человек — глава дипмиссии, трое эстонцев и один местный житель. Пострадавших доставили в больницу на Родосе военным вертолетом США.

Эстония направила в Грецию корабль Frontex в 2020 году. Его задачей была борьба с беженцами, которые пытались просочиться в страны ЕС из Сирии.