Женщина выпала из окна 5 этажа и выжила

В Орске в Оренбургской области женщина выпала из окна квартиры на 5-м этаже. Горожанка осталась жива, передает НТВ.

Инцидент произошел в понедельник, 16 марта, в доме на улице Комарова. Женщина решила помыть внешний блок кондиционера за окном, не удержалась и выпала.

После падения горожанка полежала несколько минут на снегу, поднялась с помощью очевидцев, и вернулась обратно в квартиру.

Медикам, прибывшим по вызову соседей, она заявила, что «все в порядке». Состояние пострадавшей не уточняется.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года жительница Волгограда во время мытья окон потеряла равновесие и упала с высоты пятого этажа. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, им удалось спасти пациентку.