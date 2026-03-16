Обломки БПЛА обнаружили на территории гимназии в Костроме

Обломки беспилотника обнаружили на территории гимназии №28 в Костроме.

Об этом уведомил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«По предварительным данным, на них могут находиться частицы взрывчатого вещества», — заявил он.

Оперслужбы приняли решение ликвидировать обломки БПЛА на месте. Людей, проживающих рядом со школой, эвакуировали.

Ранее стало известно, что силы ПВО армии России сбили 59 украинских беспилотников над регионами страны.