Екатеринбурженка избила врача из-за отказа в приеме без очереди

В Екатеринбурге перед судом предстанет 55-летняя местная жительница, обвиняемая в нападении на врача ультразвуковой диагностики, женщина ударила медика по голове и руке, требуя принять мужа без записи. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в Центральной городской больнице № 20. Женщина вместе с мужем-инвалидом пришла в кабинет УЗИ, где врач принимала другого пациента. Она потребовала провести обследование без очереди.

Медик попросила женщину выйти и не мешать, объяснив, что нужно направление от лечащего врача. Доктор вышла на пост охраны, а вернувшись, получила удар по голове и руке от екатеринбурженки. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ей грозит до пяти лет колонии.

До этого в Омске пьяный пациент ударил ножом фельдшера скорой помощи. Бригада приехала по сигналу соседей, те решили, что помощь требуется 39-летнему ранее судимому местному жителю. Медики решили доставить его в токсикологию, но он повел себя агрессивно, достал нож и ударил одного из них. Пострадавшему оказали помощь на месте, а хулигана передали полиции для разбирательства.