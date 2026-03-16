Арестован футболист, убивший и ограбивший женщину по наущению мошенников в Москве

Тушинский суд Москвы до 15 мая отправил в СИЗО 20-летнего футболиста Даниила Секача, обвиняемого в разбое и убийстве предпринимателя Екатерины Ч. на северо-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Накануне в Главном следственном управлении СК по Москве рассказали, что в ходе допроса Секач дал признательные показания и полностью раскаялся в содеянном.

Мужчина при задержании признался, что в феврале ему позвонили ранее неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что он должен принять участие в оперативном мероприятии, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

«Ходатайство следствия об избрании обвиняемому Секачу Даниилу Дмитриевичу меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», — отметила судья.

По ее словам, срок ареста футболисту избран до 15 мая 2026 года.

Напомним, убийство произошло в квартире на Строгинском бульваре 14 марта.

По версии следствия, Даниил попал в дом под видом сотрудника правоохранительных органов. Молодой человек заранее вооружился болгаркой, ломом, кувалдой с тем, чтобы, по указанию кураторов, взломать сейф.

Также мошенники несколько недель обрабатывали 16-летнюю дочь погибшей. Они обманом убедили девочку открыть дверь: внушили ей, что мужчина, который позвонит в дверь, придет, чтобы провести оперативно-розыскные мероприятия.

Фигурант, попав в квартиру, попросил подростка задержать маму, и та вышла ей навстречу на улицу.

Девочка встретила Екатерину, рассказала ей о визите «сотрудника правоохранительных органов». После разговора мама и дочка поднялись в квартиру.

Даниил потребовал у Екатерины код от сейфа, а после отказа избил и зарезал на глазах дочери. Саму девочку он не тронул. Взломал сейф и выбросил все украденные вещи из окна.

На суде адвокат футболиста просил о домашнем аресте для подзащитного. По его словам, Даниил сотрудничает со следствием и скрываться не намерен. Кроме того, у него есть положительные характеристики с работы и учебы.

«Человек, ведущий здоровый образ жизни, спортсмен. Ошибся таким страшным образом», — заметил адвокат.

Спортсмену предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 162 УК РФ (разбой). Ему грозит до 15 лет колонии.