Единственный выживший пассажир упавшего в реку в Петербурге автобуса добился компенсации

Единственный выживший пассажир автобуса, в 2024 году упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, Александр Тверитнев добился компенсации морального вреда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Автобус с пассажирами рухнул в Мойку с Поцелуева моста 10 мая. Жертвами аварии стали семь человек. Как рассказывал Тверитнев, вода мгновенно заполнила транспортное средство. В результате выжили только он и водитель Рахматшох Курбонов.

В своем иске к Курбонову и перевозчику ООО «Такси» Тверитнев подчеркнул, что его здоровью был причинен тяжкий вред. В результате суд взыскал в пользу пострадавшего 500 тысяч рублей с водителя и 1 миллион рублей с компании, владевшей автобусом.

Ответчик Курбонов в данный момент отбывает наказание в колонии общего режима, куда его на шесть лет заключил суд. На пять лет колонии также осудили начальника автоколонны компании-перевозчика Джахангира Адалет оглы Халилова, который в день аварии составлял рабочий график, допустив выход на линию не отдохнувшего водителя.