Появились подробности об отце напавшего с ножом на одноклассника школьника

Отец напавшего с ножом на одноклассника школьника попадал в полицию за ограбления. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на собственный источник в своем Telegram-канале.

По данным агентства, мужчину неоднократно задерживали за то, что он вырывал сумки у женщин. Сейчас он занимается ремонтными и отделочными работами.

Ранее сообщалось, что трижды ударивший ножом одноклассника в Подмосковье 13-летний юноша наблюдался у психолога.

О нападении подростка на сверстника стало известно ранее 16 марта. Юноша трижды ударил его ножом. Возбуждено уголовное дело.