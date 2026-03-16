Прокуратура приостановила уголовное дело против Лерчек

Прокуратура не возражает против приостановления уголовного дела о выводе более 250 млн рублей против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По данным агентства, в понедельник, 16 марта, защита Чекалиной обратилась к правоохранителям с просьбой приостановить производство по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ.

Прокуратура согласилась с позицией защиты о приостановке расследования до выздоровления женщины, заметили журналисты.

«Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении [ее экс-супруга] Чекалина Артема продолжить рассмотрение», — заявила в суде прокурор.

Ранее сообщалось, что Чекалина проходит лечение в онкоцентре имени Блохина. Врачи нашли у нее рак желудка четвертой стадии, метастазы в позвоночнике, ногах и легких, доброкачественную опухоль в мозге.

Кроме того, как рассказала адвокат Юлия Лисановская, из-за болезни у Лерчек появились проблемы со зрением.

Медики провели ряд операций, удалили новообразования в позвонках. Женщина теперь не может самостоятельно передвигаться.