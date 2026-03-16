Раненый школьник из Подмоскоьвя перенёс экстренную операцию

Пострадавший в результате нападения в посёлке Свердловский парень был госпитализирован с ранением шеи. Об этом сообщает «База». Врачи провели ему экстренную операцию, сейчас он находится под наблюдением медиков.

Напомним, инцидент произошёл утром 16 марта. 13-летний подросток нанёс три ножевых ранения однокласснику, после чего был задержан. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Подозреваемого и его родителей, по данным канала, забрали на допрос.

Ранее сообщалось, что школьник несколько месяцев предупреждал друга о готовящемся нападении, писал о ненависти к сверстникам и так называемой «пацанской иерархии». Для атаки он специально приобрёл скальпель и планировал покалечить не менее семи человек, включая учительницу.