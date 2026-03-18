Мужчина в Красногорске вынес к дому чемоданы с частями тела женщины и убил себя

В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«Следователем территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, 18 марта текущего года в городе Красногорске рядом с домом обнаружены два чемодана, в которых находились фрагменты тела женщины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что чемоданы из квартиры вынес сожитель потерпевшей, который впоследствии свел счеты с жизнью», – сказали в пресс-службе.

Следователи работают на месте происшествия. Ведутся допросы. Планируется назначить судебные экспертизы.