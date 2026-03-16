В Подмосковье подросток напал с ножом на одноклассника

В подмосковном Лосино-Петровском семиклассник напал с ножом на сверстника, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел, когда двое друзей вместе шли в школу. По дороге они поссорились, один из семиклассников выхватил нож и ранил своего приятеля. К счастью, прибывшие врачи смогли спасти ребенка. Сейчас он госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

Щелковская городская прокуратура начала проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проверка ведется и по линии областного министерства образования. По предварительным данным, школьник, напавший на приятеля, ранее не отличался агрессивным поведением.