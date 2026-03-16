Синоптик Дормидонтов упал с самоката и ударился головой в прямом эфире

Синоптик Юрий Дормидонтов, который ведет прогноз погоды на телеканале «78» в Санкт-Петербурге, упал с электросамоката в прямом эфире. Специалист рассказывал о погоде в Северной столице, стоя одной ногой на транспортном средстве. Но в один момент 69-летний мужчина потерял равновесие, рухнул и ударился головой о гранитную мостовую.

— Нигде не болит, и странно, что не болит. А ведь должно болеть. Должно? Должно. А не болит, — передает слова Дормидонтова сайт телеканала.

Еще осенью Дормидонтов прославился в социальных сетях благодаря прогнозу погоды, записанному 19 ноября в Санкт-Петербурге. В нем он рассказал, что петербуржцев не ждет «ничего хорошего», а также пожаловался, что погода в городе в середине ноября оставляет желать лучшего. В финале блока мужчина сильно чихнул, из-за чего видеоролик с ним стал вирусным.

Ранее британский телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире программы «Завтрак с Имонном и Элли». Спустя несколько минут трансляцию прервали шестиминутной рекламной паузой. Вернувшись в студию, ведущий пошутил, что по-прежнему жив, и обвинил в падении неустойчивые колеса стула.