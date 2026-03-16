Пропавшего в Ленобласти подростка нашли после недели поисков

Подростка из города Бокситогорска в Ленинградской области, который пропал 9 марта, нашли живым. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

— В рамках расследования уголовного дела в Ленинградской области установлено местонахождение подростка, который ушел из дома 9 марта 2026 года в городе Бокситогорске. В ходе поисковых мероприятий подросток найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Ранее представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге сообщили, что юноша ушел из дома вечером 9 марта и не вернулся. Поисковики рассматривали все версии местонахождения подростка, в том числе и в Петербурге, передает сайт ведомства.

7 марта в подмосковном Звенигороде два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка ушли гулять и не вернулись. 11 марта спасатели нашли тело мальчика примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед. 13 марта специалисты обнаружили тело второго ребенка, пропавшего у реки. К 16 марта спасатели обследовали 301 тысячу квадратных метров акватории Москвы-реки.