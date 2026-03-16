В Амстердаме произошел второй за два дня взрыв

В ночь на понедельник, 16 марта, у входа в офисное здание Atrium в Амстердаме произошел взрыв. Об этом сообщает Parool.

Из-за взрыва возник небольшой пожар. Охранники здания быстро взяли его под контроль, заявил Parool представитель полиции.

Вращающаяся дверь здания получила незначительные повреждения. Управляющий Atrium «понятия не имеет, кто может стоять за взрывом», подчеркивается в статье. Полиция расследует дело и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

В соцсетях этот инцидент связывают со взрывом, произошедшим утром 14 марта у еврейской школы в Амстердаме. Тот взрыв причинил «лишь незначительный ущерб», обошлось без пострадавших, сообщала мэр города Фемке Хальсема.

В синагогах и еврейских учреждениях Амстердама были усилены меры безопасности после поджога синагоги в центре Роттердама в пятницу ночью.

Позже в тот же день полиция арестовала трех молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет и 17-летнего подростка. Сотрудники полиции остановили автомобиль возле другой синагоги, поскольку описание водителя совпадало с описанием одного из участников поджога.

Parool отмечает, что в поджогах и взрывах подозревают местную группировку, которая начала угрожать США и Израилю местью за Иран.