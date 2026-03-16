Пенсионер расправился с женой под предлогом благого намерения

Пожилой японец Кэндзиро Косуге сообщил властям: «Я кого-то убил». Прибывшая полиция нашла в доме тело его 92-летней жены Масаи. Причина смерти — удушение. Косуге признался, что сам совершил это убийство, и объяснил: «Если бы я оставил жену дома, некому было бы позаботиться о ней». Похожий случай уже был в январе 2026 года в США. Там мужчина долгое время планировал убийство супруги, чтобы та не мучилась из-за болезни.

По информации полиции, Кэндзиро Косуге позвонил по номеру службы спасения рано утром и заявил: «Я кого-то убил», как передает Asahi.

Прибыв на место происшествия, полицейские нашли Масаи Косуге лежащей на полу. Она была доставлена в больницу, где была объявлена мертвой в результате удушения.

Согласно сообщению полиции, Косуге признался в убийстве своей жены, за которой он ухаживал. Он сказал: «Если бы я оставил свою жену дома, некому было бы о ней заботиться».

Косуге был единственным опекуном. Полиция не сообщает подробностей о состоянии здоровья пары, но мотив звучит пугающе похоже: безысходность, страх оставить близкого без помощи, невозможность справиться с бременем ухода.

В США 93-летний мужчина из Фримонта, обвиняемый в убийстве супруги, сообщил полиции о своих проблемах со здоровьем.

В январе 2026 года в США Ричарду Хокингу было предъявлено обвинение в убийстве. Согласно судебным документам, 93-летний житель Фримонта устроил стрельбу, в результате которой погибла его 86-летняя супруга. В ходе расследования Хокинг заявил, что его действия были обусловлены проблемами со здоровьем.

Оказывается, Пэтти была практически прикована к креслу из-за диабета, а у самого Ричарда серьёзная хроническая обструктивная болезнь лёгких. В обоих случаях мужчины не пытались бежать, не скрывались — они сами пришли в полицию или позвонили, чтобы признаться. Хокинги, по словам соседей, прожили в браке 60 лет.

«Они были прекрасной парой, созданной друг для друга, — рассказывает женщина, знавшая их четыре года. — Ричард был вдохновляющим джентльменом, а Пэт — очень хорошим другом».