Мужчина зарезал приятеля в квартире на севере Москвы

Мужчина поссорился с товарищем в квартире дома на Яхромской улице в столице и зарезал его. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По данным следствия, 15 марта 2026 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Яхромской в городе Москве, в ходе возникшей ссоры,произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес не менее двух ножевых ранений своему знакомому, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина умер до приезда медиков. Подозреваемого задержали в течение суток. Следователи уже допросили свидетелей трагедии. Злоумышленнику скоро предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее женщина убила двух мужчин в подмосковном поселке Всеволодово. Она нанесла им не менее 16 ударов ножом. Злоумышленницу задержали и позднее арестовали. Фигурантка пробудет в СИЗО как минимум до 2 мая.