Прокурор предложил неожиданный исход по делу об убийстве 1995 года

В Екатеринбурге спустя 30 лет суд рассматривает дело о жестоком убийстве ребенка — и только что сторона обвинения предложила неожиданный вариант приговора. Прокурор попросил освободить обвиняемого от ответственности по трем статьям из-за истечения срока давности. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Местного жителя Бориса Субботина задержали силовики в 2025 году. По версии следствия, в 1995 году он похитил восьмилетнего мальчика, надругался над ним, а затем задушил. Тело ребенка нашли в водоеме. После убийства мужчина якобы требовал с родителей жертвы выкуп — 50 тыс. рублей (по тем временам эта сумма была эквивалентна 50 тыс. долларов). Сам Субботин вину не признает. Изначально ему вменили четыре статьи Уголовного кодекса РСФСР.

«В прениях сторон государственный обвинитель попросил суд освободить Субботина от наказания по трем эпизодам в связи с истечением сроков давности. По эпизоду с убийством он предложил признать подсудимого виновным и приговорить к 13 годам лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что защита подсудимого настаивает на полном оправдании.

Отмечается, что подозреваемого задерживали еще в 90-х, но тогда его отпустили. Причиной стала ошибка в первой судебно-медицинской экспертизе: исследование показало, что смерть ребенка наступила в тот период, когда Субботин уже находился в СИЗО. Когда в 2025-м дело достали из архива, назначили повторную экспертизу, которая и вскрыла ту самую фатальную неточность. Ключевым доказательством также стали показания друга Субботина, который, по данным следствия, был с ним в момент преступления.