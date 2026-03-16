Найдено тело пропавшей в День влюбленных девушки

В Волгоградской области завершены поиски 26-летней Надежды Ванюшиной, бесследно исчезнувшей в День всех влюбленных. Изуродованное тело девушки было случайно обнаружено в заброшенном дачном массиве, что породило массу слухов о криминальной подоплеке происшествия, несмотря на позицию следствия.

Девушка перестала выходить на связь еще в феврале, и её исчезновение сразу обросло пугающими деталями. Местные жители, обнаружившие тело, описывают увиденное с содроганием:

«Собака на берегу Волги нашла труп девушки, которая пропала 14 февраля. Зрелище жуткое… Вся синяя, до локтя руку отгрызли. Я позвонил в полицию».

Следственные органы пока официально не комментируя обстоятельства ЧП. При этом источники указывают на отсутствие видимых следов насильственной смерти.

«Очень странная смерть, — делится собеседник издания V1.ru. — Что девушка делала в этом отдаленном СНТ в феврале? Почему найдена на улице? Не исключено, что гнилостные изменения не дадут узнать, что ее не опоили, не изнасиловали, не ударили и не бросили попросту умирать».

Ситуация усугубляется труднодоступностью места обнаружения тела, где отсутствуют как свидетели, так и камеры видеонаблюдения.

Председатель СНТ «Черная Гряда» Любовь Заякина подтвердила, что территория, где нашли погибшую, остается фактически необитаемой и отрезанной от внешнего мира: «Там всего несколько семей живут, семь-восемь. Дороги там нет».