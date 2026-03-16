Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали

В Лабинске Краснодарского края локализовали пожар на территории нефтебазы, возникший из-за падения обломков БПЛА. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в оперштабе региона.

— В тушении возгорания, возникшего из-за падения обломков БПЛА, принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — написали в Telegram-канале организации.

Ранее поступала информация, что за ночь 16 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество — 53 БПЛА — пришлось на Московский регион.

В результате атаки беспилотников на порт Кавказ в Темрюкском районе пострадали три человека. При падении обломков дронов также повреждено техническое судно, на причальном комплексе произошло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали.