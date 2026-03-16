Два человека катались на каноэ и попали под винты речного трамвая в Москве

Прокуратура начала проверку после того, как на Москве-реке столкнулись каноэ и речной трамвайчик.

Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности плавания.

Инцидент произошел у причала "Фили". Каноэ с двумя людьми угодило под винт речного трамвайчика, который сдавал назад. Двое получили травмы. Telegram-канал 112 пишет, что один из них скончался. В речном трамвайчике людей не было.

Кроме того, в результате инцидента возник пожар в районе причала, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.